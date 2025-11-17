Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε χθες, Κυριακή, την αποχώρηση των δυνάμεών του από μια στρατηγικής σημασίας συνοριακή ζώνη στο βόρειο Ιράκ, κίνηση που έχει ως στόχο να εδραιώσει την ειρηνευτική διαδικασία με την τουρκική κυβέρνηση.

Η αποχώρηση αυτή πραγματοποιείται έξι μήνες αφότου το PKK αποκήρυξε επίσημα τον ένοπλο αγώνα του κατά της Τουρκίας, βάζοντας τέλος σε βία τεσσάρων δεκαετιών που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50.000 ανθρώπους.

«Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, οι δυνάμεις μας που ενδεχομένως προκάλεσαν σύγκρουση στην επαρχία Ζαπ αποσύρθηκαν προς άλλες κατάλληλες περιοχές», ανέφερε το PKK σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Firat, που πρόσκειται στο κίνημα.

«Η υποχώρηση αυτή στην περιοχή Ζαπ αποτελεί χειροπιαστή και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας και της δημοκρατικής κοινωνίας που ξεκίνησε από τον ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Δείχνει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας σε αυτή τη διαδικασία», διευκρίνισε το PKK.

Έπειτα από έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν με την Τουρκία τον Οκτώβριο του 2024, το PKK, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα, ανακοίνωσε τον Μάιο τη διάλυσή του, ανταποκρινόμενο σε έκκληση του ιστορικού ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που βρίσκεται στη φυλακή από το 1999.

Στη διάρκεια τελετής τον Ιούλιο στο βόρειο Ιράκ, στο κέντρο της αυτόνομης επαρχίας Κουρδιστάν, περίπου 30 μαχητές έριξαν τα τουφέκια τους στην πυρά σε μια πρώτη φάση αφοπλισμού.

Τον Αύγουστο, τουρκική κοινοβουλευτική επιτροπή, που έχει αναλάβει να ετοιμάσει ένα νομικό πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, ξεκίνησε τις εργασίες της κατά τις οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποφασιστεί, για παράδειγμα, τι θα γίνει με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν που είναι έγκλειστος από το 1999 στο νησί-φυλακή Ιμραλί, ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, και ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές του.

Το κουρδικό κίνημα ανακοίνωσε επίσης στα τέλη Οκτωβρίου ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ.

To PKK έχει εδώ και καιρό βάσεις στην επαρχία Ζαπ, στο βόρειο Ιράκ, που ήταν στόχος χερσαίας επιχείρησης του τουρκικού στρατού το 2008 και πλήττεται συχνά από αεροπορικές επιδρομές.

Η περιοχή αυτή έχει συμβολική σημασία για το PKK, καθώς εκεί βρισκόταν αρχικά το γενικό επιτελείο του προτού μεταφερθεί ανατολικότερα, στα όρη Καντίλ, και διατηρούσε εκεί μέχρι πρόσφατα ισχυρή παρουσία.

Ο τουρκικός στρατός επικέντρωνε σταθερά τις επιχειρήσεις του στη ζώνη της Ζαπ, στην οποία σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις στη διάρκεια των χρόνων, παρά τις επιχειρησιακές δυσκολίες σε σχέση με την προώθηση σε ορεινό έδαφος.

Κάτοικος των περιχώρων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η επαρχία Ζαπ ήταν πολύ αραιοκατοικημένη και ότι μόνο οι μαχητές του PKK και Τούρκοι στρατιώτες επιχειρούσαν εκεί, εκτός από μερικούς βοσκούς που πήγαιναν εκεί το καλοκαίρι.

Λόγω του ορεινού ανάγλυφου, το PKK χρησιμοποιούσε μερικές φορές μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκειμένου να παραδώσει τρόφιμα και ρούχα στους μαχητές του, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

