Κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη βορειοανατολική Ιταλία, με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές

Στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, δύο άνθρωποι - ένας νεαρός άνδρας και μία ηλικιωμένη γυναίκα - αγνοούνται, με το έργο εντοπισμού και διάσωσης των αρχών να δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στην περιοχή Μπρατσάνο.

Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

