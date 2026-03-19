Το Κατάρ κηρύσσει τους Ιρανούς Πρέσβεις ως «Persona Non Grata»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επέδωσε επίσημη διακοίνωση στην Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Κράτος, στην οποία αναφέρεται ότι το Κατάρ θεωρεί τόσο τον στρατιωτικό ακόλουθο όσο και τον ακόλουθο ασφαλείας στην πρεσβεία, καθώς και το προσωπικό των δύο γραφείων των ακολούθων, «Persona Non Grata» («ανεπιθύμητα πρόσωπα») και τους ζητά να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός μέγιστης προθεσμίας (24) ωρών.

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ του Διευθυντή Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εξωτερικών, Ibrahim Yousif Fakhro, και του Πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Κράτος, Ali Salehabadi, στην Ντόχα.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε απάντηση στις επανειλημμένες ιρανικές στοχοποιήσεις και την κατάφωρη επιθετικότητα κατά του Κράτους του Κατάρ, η οποία παραβίασε την κυριαρχία και την ασφάλειά του, σε μια κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του ψηφίσματος αριθ. (2817) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της καλής γειτονίας.

Το υπουργείο τόνισε ότι η συνέχιση αυτής της εχθρικής προσέγγισης από την ιρανική πλευρά θα αντιμετωπιστεί με πρόσθετα μέτρα από το Κράτος του Κατάρ, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων του.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το Κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.