Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν: «Το Ιράν κοιμόταν. Το ξυπνήσατε. Θα ξεσπάσει καταιγίδα»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «έχει ξεκινήσει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης» στον πόλεμο

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «έχει ξεκινήσει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης» στον πόλεμο.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν επιδίωξαν να κρύψουν τις «ήττες» τους.

«Μια εξίσωση οφθαλμού αντί οφθαλμού έχει τεθεί σε ισχύ και έχει ξεκινήσει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Σε νεώτερη ανάρτηση, ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου έγραψε: «Το Ιράν κοιμόταν. Το ξυπνήσατε. Θα ξεσπάσει καταιγίδα».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν κοινοβούλιο Κρίση στη Μέση Ανατολή
6 0 Bookmark