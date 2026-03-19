Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «έχει ξεκινήσει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης» στον πόλεμο.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν επιδίωξαν να κρύψουν τις «ήττες» τους.

«Μια εξίσωση οφθαλμού αντί οφθαλμού έχει τεθεί σε ισχύ και έχει ξεκινήσει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

شب گذشته مردم ایران همه طراحی‌های دشمن را نقش بر آب کردند. آنها از مردم ایران عصبانی و ناامید هستند و با حمله به زیرساخت‌ها می‌خواهند شکست‌های میدانی خود را پنهان کنند.البته این به معنای خودکشی برای آنهاست.



معادلهٔ چشم در برابر چشم برقرار است و سطح جدیدی از درگیری آغاز شده است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 18, 2026

Σε νεώτερη ανάρτηση, ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου έγραψε: «Το Ιράν κοιμόταν. Το ξυπνήσατε. Θα ξεσπάσει καταιγίδα».

از دل این ملت هزاران شهید خامنه‌ای و شهید لاریجانی و شهید پاکپور خواهد رویید؛ این اغراق نیست، ببینید که انقلابی دیگر رقم خورده و خیابان به خیابان را تسخیر کرده است.

ایران خفته بود، بیدارش کردید. طوفان بپا خواهد شد. طوفان! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 18, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

