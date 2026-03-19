Το Ισραήλ θα εντείνει τις δολοφονίες στο Ιράν μέχρι να ανατρέψει το καθεστώς

Το Ισραήλ εντείνει τις δολοφονίες κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να ανατρέψει το καθεστώς. Μέσα σε δύο ημέρες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε νυχτερινή επιδρομή την Τετάρτη, και μια μέρα πριν, το Ισραήλ ανακοίνωσε τους θανάτους του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και του Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, διοικητή της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ.

«Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν φτάνει σε νέο επίπεδο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ σε δήλωσή του. «Η πολιτική του Ισραήλ είναι σαφής και κατηγορηματική: κανείς στο Ιράν δεν έχει ασυλία και όλοι αποτελούν στόχο», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο αντίκτυπος των δολοφονιών στην πολεμική προσπάθεια και τη δομή διακυβέρνησης του Ιράν. Η επιρροή του ιρανικού καθεστώτος στην εξουσία παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, και τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να διευρύνει σταθερά το βεληνεκές των στόχων της, ενώ την Τετάρτη έκανε πράξη τις απειλές της, εξαπολύοντας ένα μεγάλο κύμα επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των κρατών του Κόλπου, τα οποία συνεργάζονται με τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες ανταποκρίθηκαν σε «βαλλιστική απειλή» που στόχευε το Ριάντ. Ωστόσο, Κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ανέφεραν ότι ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις από το κέντρο της πόλης. Μετά την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το Ιράν δήλωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία θα θεωρούνται πλέον «νόμιμοι στόχοι».

Τα πλήγματα στο Ιράν ήρθαν καθώς το Ισραήλ ενέτεινε επίσης την επίθεσή του στον Λίβανο, χτυπώντας στην καρδιά της πρωτεύουσας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η κατεδάφιση του κτιρίου στο κέντρο της Βηρυτού από το Ισραήλ φάνηκε να σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα τόσο για την κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και για τους πολίτες, ότι πουθενά δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλές. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ενώ δέχεται επίθεση, και οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε απόπειρα να το πράξει, θα μπορούσε να προκαλέσει εμφύλιες συγκρούσεις.

Οι Ισραηλινοί έχουν ορκιστεί να συνεχίσουν την καταδίωξη των ανώτερων αξιωματούχων του Ιράν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι «το να διαγράφουμε ονόματα από τη λίστα είναι καλό - το να το κάνουμε πλάι-πλάι με τους Αμερικανούς φίλους μας είναι ακόμα καλύτερο». Στόχος είναι να υπονομεύσουν πλήρως και ει δυνατόν να εξαφανίσουν το ιρανικό καθεστώς, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για το κράτος του Ισραήλ.

