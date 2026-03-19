Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει στο X ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι αφότου ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, όπου βρίσκεται μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

«Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ (προσωρινή διακοπή ενεργειών, λόγω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο πλευρών) στις επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης», έγραψε.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές τους ανάγκες, καθώς και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να προστατεύονται από στρατιωτική κλιμάκωση».

I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.



It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026

Πηγή: skai.gr

