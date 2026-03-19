Ο Μακρόν ζητά «μορατόριουμ» - Επικοινωνία με Τραμπ και εμίρη του Κατάρ μετά την επίθεση στο Ρας Λαφάν

«Μορατόριουμ στις επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης», ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος

Μακρόν - Τραμπ

 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει στο X ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι αφότου ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, όπου βρίσκεται μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

«Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ (προσωρινή διακοπή ενεργειών, λόγω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο πλευρών) στις επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης», έγραψε.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές τους ανάγκες, καθώς και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να προστατεύονται από στρατιωτική κλιμάκωση».

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή
