Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μετά τη δολοφονία του αρχηγού των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Το σημείωμα μετέφερε τα συλλυπητήρια του Πούτιν για τη δολοφονία του Λαριτζανί, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει συναντηθεί «επανειλημμένα» με τον Λαριτζανί.

«Η φωτεινή μνήμη του ως αληθινού φίλου της χώρας μας, ο οποίος συνέβαλε τόσα πολλά στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, θα παραμείνει στις καρδιές μας», έγραψε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.