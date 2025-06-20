Συστήματα της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στο Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, μετέδωσε σήμερα λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YCJ News.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει στρατιωτική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο.

Χθες προκλήθηκε σύγχυση καθώς Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ισραήλ έπληξε το Μπουσέρ, αλλά λίγο αργότερα Ισραηλινός στρατιωτικός αποκάλεσε εσφαλμένη την ανακοίνωση και δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στις ακτές του Κόλπου έχει χτυπηθεί.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ δεν επλήγη από ισραηλινή επίθεση, κάνοντας λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.