Η έξοδος από την κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου δήλωσε σήμερα από την Γενεύη της Ελβετίας ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος μαζί με τους ομολόγους της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι, της Γερμανίας Γιόχαν Βαντεφούλ, και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας Κάγια Κάλας, συναντιόνται με τον επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Η γαλλική πλευρά, με βάση τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να προτείνει στην Τεχεράνη μια «ολοκληρωμένη προσφορά διαπραγμάτευσης», η οποία περιλαμβάνει: πρόσβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε όλες τις υποδομές για να προχωρήσει προς τον μηδενικό πυρηνικό εμπλουτισμό, έλεγχο των δραστηριοτήτων βαλλιστικών πυραύλων, διακοπή της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων που αποσταθεροποιούν την περιοχή και απελευθέρωση των ομήρων. Στόχος της συνάντησης είναι, σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, η αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου στον πόλεμο, μέσω της επιβολής αυστηρού ελέγχου στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις τους για αποκλιμάκωση και ότι πρόκειται ίσως για μία «συνάντηση ύστατης ευκαιρίας». Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης πρόθεση των Ευρωπαίων είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο που υιοθετήθηκε στο Ιράκ μετά τον πόλεμο της διεθνούς συμμαχίας υπό τις ΗΠΑ, τον Απρίλιο του 1991. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε εγκρίνει απόφαση που υποχρέωνε τον Σαντάμ Χουσεΐν σε αποπυρηνικοποίηση και αφοπλισμό σε βιολογικά, χημικά και βαλλιστικά όπλα. Το πυρηνικό σκέλος είχε ανατεθεί στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Εάν η ευρωπαϊκή τριάδα επιτύχει, θα επιχειρήσει να παρουσιάσει το αποτέλεσμα στον πρόεδρο Τραμπ, ώστε εκείνος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ή τουλάχιστον για προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, αναφέρουν επίσης γαλλικά ΜΜΕ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν Γάλλοι αναλυτές, τα τελευταία σημάδια - η μετακίνηση νέων αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι δηλώσεις του Τραμπ, η σιγουριά που εκπέμπουν οι Ισραηλινοί ηγέτες - δεν αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας και όλα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να εμπλακούν - σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό - στο πλευρό του Τελ Αβίβ στον πόλεμο. Στο Παρίσι, όπως επισημαίνει η εφημερίδα L Opinion σε σημερινό δημοσίευμα της με τίτλο «Για τη Γαλλία, ο προληπτικός πόλεμος του εβραϊκού κράτους δεν αποτελεί τη σωστή επιλογή για την οριστική επίλυση των ζητημάτων που θέτει η ιρανική πυρηνική απειλή», μετά από μια εβδομάδα ισραηλινών πληγμάτων, δεν έχει πεισθεί κανείς για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής οδού ως μέσου μόνιμου περιορισμού του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στη καλύτερη περίπτωση να υπάρξει καθυστέρηση του προγράμματος, όπως εκτιμάται. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στο πολεμικό πεδίο, ναι μεν οι εγκαταστάσεις της Νατάνζ και της Ισφαχάν υπέστησαν επιφανειακές ζημιές, όμως το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φόρντο παραμένει επιχειρησιακό. «Ακόμη και η αμερικανική υπερβόμβα GBU-57 (ικανή να διαπεράσει 80 μέτρα έδαφος) δεν φαίνεται ικανή να καταστρέψει ένα κέντρο του οποίου ορισμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε βάθος 400 μέτρων, για να μην αναφερθεί κανείς στην ικανότητα του Ιράν να μετακινεί τον εξοπλισμό και τα αποθέματά του» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Και καταλήγει: «Για τη Γαλλία, η καλύτερη εγγύηση για να μην αποκτήσει η Ισλαμική Δημοκρατία πυρηνικά όπλα, παραμένει ο αυστηρός έλεγχος του πυρηνικού της προγράμματος από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Διότι ακόμη κι αν καταστρεφόταν όλο το οπλοστάσιο, οι γνώσεις και η εμπειρία των Ιρανών επιστημόνων θα επέτρεπαν στην Τεχεράνη να επανασυστήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με ταχύτητα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Οι ελπίδες των Ευρωπαίων διπλωματών είναι περιορισμένες. Όλα θα εξαρτηθούν από τα περιθώρια διαπραγμάτευσης που θα δοθούν στον υπουργό Αμπάς Αραγτσί από ένα καθεστώς όπου πολλαπλά κέντρα εξουσίας συγκρούονται διαρκώς. Αν οι Ευρωπαίοι αποτύχουν, ορισμένοι φοβούνται την ανάδυση ενός σεναρίου τύπου «Βόρειας Κορέας», στο οποίο το Ιράν θα αλλάξει στρατηγική. Δηλαδή, αντί να παραμείνει μια πυρηνική δύναμη «στο όριο», να ξεκινήσει μια κούρσα ενάντια στον χρόνο για την απόκτηση της βόμβας, μέσω ενός πλήρως παράνομου προγράμματος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

