Σε πολλαπλά επίπεδα διεξάγεται αυτήν τη στιγμή ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, καθώς η τεχνολογία αναλαμβάνει -πλέον- καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν απλώσει μία τεράστια «ομπρέλα» παρακολουθήσης, προκειμένου να καταρρίπτουν τους πυραύλους και τα drones που εκτοξεύει η Τεχεράνη κατά της ισραηλινής επικράτειας.

Βίντεο «έπιασε» τη στιγμή που ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος έχει εντοπίσει ιρανικό drone στον εναέριο χώρο της Συρίας.

Το ισραηλινό μαχητικό προσεγγίζει το drone και το καταρρίπτει, πριν πλησιάσει στον στόχο του.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που το ισραηλινό μαχητικό καταρρίπτει το ιρανικό drone:

اسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق محافظة درعا جنوب سوريا من قبل الطيران الإسرائيلي pic.twitter.com/EPymCjZ5rg — أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) June 20, 2025

