Ισραηλινό μαχητικό αναχαιτίζει ιρανικό drone στον εναέριο χώρο της Συρίας - Δείτε βίντεο

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν απλώσει μία τεράστια «ομπρέλα» παρακολουθήσης, προκειμένου να καταρρίπτουν τους πυραύλους και τα drones που εκτοξεύει η Τεχεράνη κατά της ισραηλινής επικράτειας

Drone στη Συρία

Σε πολλαπλά επίπεδα διεξάγεται αυτήν τη στιγμή ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, καθώς η τεχνολογία αναλαμβάνει -πλέον- καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν απλώσει μία τεράστια «ομπρέλα» παρακολουθήσης, προκειμένου να καταρρίπτουν τους πυραύλους και τα drones που εκτοξεύει η Τεχεράνη κατά της ισραηλινής επικράτειας.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις σημερινές εξελίξεις από τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν

Βίντεο «έπιασε» τη στιγμή που ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος έχει εντοπίσει ιρανικό drone στον εναέριο χώρο της Συρίας.

Το ισραηλινό μαχητικό προσεγγίζει το drone και το καταρρίπτει, πριν πλησιάσει στον στόχο του.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που το ισραηλινό μαχητικό καταρρίπτει το ιρανικό drone: 

