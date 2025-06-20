«Το ιρανικό καθεστώς πυροβολεί αδιακρίτως αμάχους — χωρίς να δίνει καμία σημασία σε ποιον χτυπά» σχολιάζει σε ανάρτησή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν το μεσημέρι της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι.

Παράλληλα, δημοσίευσε ένα βίντεο με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την πυραυλική επίθεση.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις της ημέρας από τη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σχολιάζει:

«Το ιρανικό καθεστώς μόλις εξαπέλυσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων στη Χάιφα—μια πόλη όπου Εβραίοι και Άραβες ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά.

Ένας πύραυλος χτύπησε δίπλα σε ένα τζαμί.

Το ιρανικό καθεστώς πυροβολεί αδιακρίτως αμάχους — χωρίς να δίνει καμία σημασία ποιον χτυπά.»

