Συνελήφθη ο ένοπλος έξω από τις εγκαταστάσεις της CIA στη Βιρτζίνια (Δείτε βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση έξω από το κτίριο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών

Βιρτζίνια

Συνελήφθη ο ένοπλος του περιστατικού στην έδρα της CIA μετά από αρκετές ώρες διαπραγμάτευσης και αφού το σημείο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από αρκετές ώρες διαπραγμάτευσης στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία.

«Το επεισόδιο έχει επιλυθεί», ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Fairfax, «o ύποπτος παραδόθηκε στους διαπραγματευτές της FCPD και βρίσκεται υπό κράτηση», σημειώνει.

Νωρίτερα, συναγερμός είχε σημάνει καθώς ο οπλισμένος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα έξω από την πύλη της έδρας της CIA το πρωί της Τετάρτης.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση έξω από το κτίριο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. 

Αξιωματούχοι της κομητείας Fairfax δήλωσαν ότι της έρευνας ηγήθηκε η CIA, ενώ η ομάδα SWAT βρισκόταν στο σημείο για να συνδράμει.

Οι αρχές απέκλεισαν τις εγκαταστάσεις και τους γύρω δρόμους ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

