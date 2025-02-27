Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ' αόριστον» στην ουδέτερη ζώνη στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία με τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ από τις 27 Νοεμβρίου.

«Υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη (στα σύνορα με τον Λίβανο), δεν ήταν εύκολο, αλλά επέμεινα στη θέση και πήραμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, τους δώσαμε έναν χάρτη και μένουμε επ' αόριστον», είπε ο Κατς σε διάσκεψη περιφερειακών ηγετικών στελεχών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός αναμενόταν να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο στις 18 Φεβρουαρίου, με βάση μια συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.

Όμως εκείνη την ημέρα, ο Κατς ανακοίνωσε την παραμονή των ισραηλινών στρατευμάτων σε «πέντε σημεία ελέγχου» στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να «εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια για όλες τις τοποθεσίες στο βορρά» του Ισραήλ, που συνορεύει με τον Λίβανο. Δεν έδωσε καμία ένδειξη για τη συνέχεια.

Εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με την Χεζμπολάχ να αναφέρει ότι οι επιθέσεις της στο Ισραήλ γίνονταν προς υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών πέρσι τον Σεπτέμβριο έφερε δύο μήνες ολομέτωπου πολέμου με σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον πόλεμο να λήγει στις 27 Νοεμβρίου με συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των εμπόλεμων μερών. Ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε μεγάλες απώλειες στη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του αρχηγού της, Χασάν Νασράλα, και άλλων ανώτερων στελεχών της.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποτίθεται πως θα ολοκλήρωναν την 26η Ιανουαρίου την απόσυρση στοιχείων τους από τον νότιο Λίβανο, όπου πλέον, στη θεωρία τουλάχιστον, έχουν δικαίωμα να επιχειρούν μόνο οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο λιβανικός στρατός. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα προθεσμία για αυτό, εντός του τρέχοντα μήνα.

Η Χεζμπολάχ επρόκειτο να διαλύσει τις υποδομές της εκεί και να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ από τα ισραηλινά σύνορα.

Η συμφωνία συνήφθη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας, οι οποίες εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

