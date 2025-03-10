Μειωμένες προσδοκίες για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ διέκοψε από χθες το απόγευμα την παροχή ηλεκτρισμού στη Γάζα. «Στόχος αυτής της κίνησης είναι αποτελέσει ακόμα ένα μέσο πίεσης για την Χαμάς, ώστε να απελευθερώσει τους ομήρους», ανέφερε στα τοπικά μέσα ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κόεν. Παρότι οι ανάγκες των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα εδώ και χρόνια καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γεννήτριες, η σημαντικότερη επίπτωση αφορά στην παροχή πόσιμου νερού, δεδομένου ότι το εργοστάσιο αφαλάτωσης του Ντιρ Αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα λειτουργεί αποκλειστικά από το ρεύμα που παρέχει η ισραηλινή δημόσια εταιρεία ηλεκτροδότησης.



Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά μέσο πίεσης κατά της Χαμάς. Πριν από ένα δεκαήμερο, διακόπηκε η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ κυβερνητικοί κύκλοι διαρρέουν ότι το επόμενο βήμα θα είναι πλέον η επανέναρξη συντονισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μειωμένες οι προσδοκίες για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα

Κινητικότητα σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της εκεχειρίας, η οποία οφείλεται κυρίως σε πρόσφατες αμερικανικές πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η αίσθηση που επικρατεί στο Ισραήλ είναι ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου εξεπλάγη από το ότι, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν απευθείας παρασκηνιακές επαφές με τη Χαμάς, χωρίς μάλιστα να έχουν προηγουμένως συντονίσει τις κινήσεις τους με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Μάλιστα, οι επαφές αυτές κατέληξαν σε μία εναλλακτική πρόταση που προβλέπει δίμηνη εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων, με την προοπτική να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας και τερματισμό του πολέμου.



Με φανερό αίσθημα απροθυμίας, αναχωρεί σήμερα για την Ντόχα η ισραηλινή διαπραγματευτική αποστολή, χωρίς τον επικεφαλής της, υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας, εάν δεν προβλέπεται ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η αποστρατικοποίηση του θύλακα και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μονομιάς. Αντιθέτως, με σημερινή της επίσημη ανακοίνωση, η Χαμάς ξεκαθαρίζει ότι στόχος της παραμένει η εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας, η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και το τέλος του πολέμου.



Μέσα σε αυτό το διφορούμενο διαπραγματευτικό κλίμα, που προφανώς μειώνει τις ελπίδες για εκτόνωση της κατάστασης στην Γάζα, αναμένεται αύριο στην Ντόχα ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Μέση Ανατολή, Στίβεν Γουίτκοφ, προκειμένου να εφευρεθεί μία – μέχρι στιγμής ανύπαρκτη – χρυσή τομή.





