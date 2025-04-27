Το Ισραήλ έπληξε κτίριο στη νότια Βηρυτό - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε την Κυριακή ένα κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με ζωντανά πλάνα, σχεδόν μία ώρα αφότου είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής.
Beirut, south suburb
Dahieh
27/04/2025 pic.twitter.com/PfTyfqB4hL— Imad El Atrache (@ImadAtrache) April 27, 2025
Η επίθεση ακολούθησε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, την οποία είχε εκδώσει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.
#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2025
🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله
🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء… pic.twitter.com/UphnmwwKTY
Σε όλους όσοι βρίσκονται στο κτίριο που επισημαίνεται με κόκκινο στον χάρτη, καθώς και στα γειτονικά κτίρια: βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, αναφέρει ο εκπρόσωπος του IDF.
Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από το κτίριο για τη δική τους ασφάλεια.
Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που ο ισραηλινός στρατός εκδίδει προειδοποίηση πριν από πλήγμα στη Βηρυτό από την έναρξη της εκεχειρίας με τον Λίβανο.
