Το Ισραήλ έπληξε κτίριο στη νότια Βηρυτό - Δείτε βίντεο

Η επίθεση ακολούθησε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή 

Βηρυτός

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε την Κυριακή ένα κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με ζωντανά πλάνα, σχεδόν μία ώρα αφότου είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής.

Η επίθεση ακολούθησε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, την οποία είχε εκδώσει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

Σε όλους όσοι βρίσκονται στο κτίριο που επισημαίνεται με κόκκινο στον χάρτη, καθώς και στα γειτονικά κτίρια: βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, αναφέρει ο εκπρόσωπος του IDF.

Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από το κτίριο για τη δική τους ασφάλεια.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που ο ισραηλινός στρατός εκδίδει προειδοποίηση πριν από πλήγμα στη Βηρυτό από την έναρξη της εκεχειρίας με τον Λίβανο.

