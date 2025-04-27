Λογαριασμός
Γουόλτς: ΗΠΑ και Ουκρανία κοντά σε συμφωνία για τις σπάνιες γαίες

Η συμφωνία με την Ουκρανία θα κλείσει», δήλωσε ο Γουόλτς, προσθέτοντας ότι «οι διαπραγματευτές εργάζονταν σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου»

Γουόλτς

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου,Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο.

«Η συμφωνία με την Ουκρανία θα κλείσει», δήλωσε ο Γουόλτς στο Fox News. «Οι διαπραγματευτές εργάζονταν σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.»

