Γουόλτς: ΗΠΑ και Ουκρανία κοντά σε συμφωνία για τις σπάνιες γαίες

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου,Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο.

«Η συμφωνία με την Ουκρανία θα κλείσει», δήλωσε ο Γουόλτς στο Fox News. «Οι διαπραγματευτές εργάζονταν σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.»

Πηγή: skai.gr

