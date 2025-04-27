Η Ρωσία θα συνεχίσει να στοχεύει τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, ξένους μαχητές και στρατιωτικούς εκπαιδευτές που έχουν σταλεί από την Ευρώπη, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε την περασμένη εβδομάδα μια πολυκατοικία στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων. Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι ο στόχος δεν ήταν «απολύτως πολιτικός».

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε σημεία που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, από μισθοφόρους ξένων χωρών και από εκπαιδευτές που οι Ευρωπαίοι έχουν επισήμως στείλει για να βοηθήσουν στη στοχοποίηση ρωσικών πολιτικών υποδομών», δήλωσε ο Λαβρόφ στην εκπομπή Face the Nation του CBS, σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

Οι δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να εκφράζει δυσαρέσκεια και να επικρίνει τη Μόσχα για τη συνέχιση των επιδρομών στην Ουκρανία που πλήττουν αμάχους και πολιτικούς στόχους. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του κατά του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, το Σάββατο, με ανάρτησή του στο Truth Social αμφισβητώντας τη δέσμευσή του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και προειδοποιώντας ότι ίσως χρειάζεται «να αντιμετωπιστεί διαφορετικά».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και κωμοπόλεις τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με "παρασύρει", και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών ή δευτερογενών κυρώσεων; Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε μία τελευταία εξέλιξη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ κρίσιμη» για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πλησιάζει η διορία που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας.

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική, καθώς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια ή αν ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε σε άλλα ζητήματα, εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά», είπε ο Ρούμπιο.

