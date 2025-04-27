«Μαζί για τη Γερμανία» - Μια νέα λαϊκιστική πλατφόρμα;

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Γερμανία σε συλλαλητήρια που διοργάνωσε μια νέα «συμμαχία». Ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και τερματισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία.Η νέα συμμαχία διαμαρτυρίας «Μαζί για τη Γερμανία» (Gemeinsam für Deutschland- GfD) κατάφερε το Σαββατοκύριακο να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους σε Βερολίνο, Ντόρτμουντ, Βαϊμάρη, Νυρεμβέργη και άλλες πόλεις της χώρας.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος διερευνά την προέλευση και τα συνθήματά της και εκδίδει μάλιστα ήδη τις ανάλογες προειδοποιήσεις.



Συνολικά υπολογίζεται ότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις δράσεις αυτές όπου, μεταξύ άλλων, κυριάρχησαν τα συνθήματα για ελευθερία της έκφρασης, αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους και τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.



Ανάλογες εκκλήσεις για συγκεντρώσεις είχαν γίνει για πρώτη φορά τον Μάρτιο σε Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη, Ανόβερο, Μόναχο και Δρέσδη, με περιορισμένη ωστόσο συμμετοχή.



Μια δοκιμασμένη πρακτική;



«Δεν πρόκειται για καθαυτές ακροδεξιές εξτρεμιστικές ή άλλες συνταγματικά αμφίβολες απαιτήσεις», σύμφωνα με την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά εκτιμά ότι το όλο εγχείρημα μοιάζει πολύ με τη γνωστή πρακτική εξτρεμιστικών παραγόντων να εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές εντάσεις και τις διαμαρτυρίες για να διαδώσουν τη δική τους ιδεολογία και να μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη και μη εξτρεμιστικά τμήματα της κοινωνίας, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa.



Η συνηθισμένη πρακτική είναι να ασκείται κριτική για συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα, για τα οποία υπάρχει μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και στη συνέχεια η κριτική να γενικεύεται ενάντια «στο σύστημα ως σύνολο».

Συγκρούσεις στο Ντόρτμουντ

Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της «GfD» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Ντόρτμουντ. Συμμετείχαν περίπου 800 άτομα. Σύμφωνα με την τοπική δημόσια τηλεόραση, οι διαδηλωτές προέρχονταν από διάφορες ομάδες: «αντισυμβατικοί στοχαστές» (Querdenker), συνωμοσιολόγοι και ακροδεξιοί. Σε δύο περιπτώσεις η αστυνομία κατέγραψε χιτλερικό χαιρετισμό και κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες. Υπήρξαν όμως και αντιδιαδηλώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερες από εκείνες της «GfD».



Περίπου 200 άτομα συμμετείχαν σε διαδήλωση του κινήματος «Μαζί για τη Γερμανία» στην Καρλσρούη, αλλά έξι ομάδες οργάνωσαν αντιδιαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 1.200 άτομα.



Στο Κόμπλεντς περισσότεροι από 50 άνθρωποι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν το κέντρο της πόλης και 17 συνελήφθησαν, ενώ έχουν κινηθεί περισσότερες από 40 ποινικές διαδικασίες. Περίπου 800 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση «Κόμπλεντς Μαζί Ενάντια στον Φασισμό» ξεπερνώντας τους 450, που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Μαζί για τη Γερμανία».



Εκπρόσωπος της αστυνομίας εκτίμησε τον αριθμό των αντιδιαδηλωτών στο Ντόρτμουντ σε περίπου 300 έως 500. Όταν μια ομάδα αντιδιαδηλωτών προσπάθησε να σπάσει τα αστυνομικά φράγματα, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι περικυκλώθηκαν προσωρινά. Υπήρξαν επίσης συγκρούσεις μεταξύ αντιδιαδηλωτών και της αστυνομίας στο Ρόιτλινγκεν, το Αμβούργο και τη Νυρεμβέργη.

Μικρή επιρροή

Η πρωτοβουλία «Μαζί για τη Γερμανία» προέκυψε από ένα κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2024 και τώρα προχωρά σε διαδηλώσεις σε πολλά ομόσπονδα κρατίδια. Στις δράσεις της συμμετέχουν συχνά ακροδεξιοί εξτρεμιστές, μέλη του AfD και υποστηρικτές του κινήματος «Querdenken».



Ωστόσο, οι εξτρεμιστές δεν έχουν καταφέρει να «ασκήσουν σχετική ή έστω και ελεγκτική επιρροή στις διαμαρτυρίες» εκτιμά η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Οι ίδιοι οι διοργανωτές έχουν επισήμως αποστασιοποιηθεί από εξτρεμιστικές θέσεις.



DW, dpa, tagesschau



Πηγή: Deutsche Welle

