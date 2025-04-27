Βηρυτός: Το Ισραήλ εκδίδει προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στα νότια προάστια 

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ένα κτίριο και την ευρύτερη περιοχή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενόψει αεροπορικής επιδρομής κατά στόχου της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, δημοσίευσε χάρτη με την τοποθεσία του κτιρίου.

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء… pic.twitter.com/UphnmwwKTY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2025

Σε όλους όσοι βρίσκονται στο κτίριο που επισημαίνεται με κόκκινο στον χάρτη, καθώς και στα γειτονικά κτίρια: βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, αναφέρει ο εκπρόσωπος του IDF.

Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από το κτίριο για τη δική τους ασφάλεια.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που ο ισραηλινός στρατός εκδίδει προειδοποίηση πριν από πλήγμα στη Βηρυτό από την έναρξη της εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

