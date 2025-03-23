Το Ισραήλ ενέκρινε την ανεξαρτησία 13 οικισμών στη Δυτική Όχθη

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο διαχωρισμού 13 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις γειτονικές τους κοινότητες, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Οι οικισμοί θα αναγνωριστούν στη συνέχεια ως ανεξάρτητοι, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ακολουθεί την έγκριση ανέγερσης δεκάδων χιλιάδων κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

«Συνεχίζουμε να ηγούμαστε μιας επανάστασης ομαλοποίησης και ρύθμισης στους οικισμούς. Αντί να κρυβόμαστε και να ζητάμε συγγνώμη - υψώνουμε τη σημαία, χτίζουμε και εγκαθιστούμε. Αυτό είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα στην πορεία για την πραγματική κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», ανέφερε ο Σμότριτς, χρησιμοποιώντας τον όρο του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη.

Η άρνηση του Ισραήλ να εκχωρηθεί ο έλεγχος της Δυτικής Όχθης έχει ενισχυθεί από τους φόβους του για ενδεχόμενη επανάληψη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 από μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και στοχεύει ύποπτους μαχητές.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την έγκριση του διαχωρισμού των εβραϊκών οικισμών και την αναγνώρισή τους ως ανεξάρτητων οικισμών, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία του Ισραήλ ως αδιαφορία για τη διεθνή νομιμότητα και σχετικά ψηφίσματα.

Την απόφαση καταδίκασε και η Χαμάς, περιγράφοντάς την ως μια «απελπισμένη προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων στο πεδίο και παγίωσης της αποικιακής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη».

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, που καταλήφθησαν από το Ισραήλ το 1967 κατά τη διάρκεια του εξαήμερου πολέμου.

Οι περισσότερες χώρες θεωρούν παράνομους τους οικισμούς του Ισραήλ σε εδάφη που κατασχέθηκαν στον πόλεμο, αλλά το Τελ Αβίβ αμφισβητεί τη θέση τους, επικαλούμενο ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με τα εν λόγω εδάφη.

Οι πολιτικοί του Ισραήλ που είναι υπέρ του εποικισμού έχουν πάρει θάρρος από την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σμότριτς, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός και βασικός εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά εδώ και χρόνια να εγκαθιδρυθεί η ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη.

Σημείωσε ότι μέχρι τώρα οι 13 οικισμοί θεωρούνταν επίσημα μέρος των μητρικών τους κοινοτήτων, σε ορισμένες περιπτώσεις εδώ δεκαετίες, κάτι που, όπως είπε, προκαλούσε σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή διαχείρισή τους.

«Η αναγνώριση καθενός από αυτούς ως ανεξάρτητων οικισμών είναι ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει σημαντικά στην πρόοδο και την ανάπτυξή τους», δήλωσε ο Σμότριτς.





צעד נוסף לנורמליזציה בהתיישבות: 13 יישובים יפוצלו ויוכרו כיישובים עצמאיים



הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעתי לפיצול של 13 יישובים ביהודה ושומרון מהיישובים הסמוכים אליהם ולפעול להכרה בהם כיישובים עצמאיים.



המהלך מתבצע על רקע אישור עשרות אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון ומהווה שלב… pic.twitter.com/Vg8ytgR4Go — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 23, 2025

