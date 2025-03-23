Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είναι πλέον δυνατές εάν δεν αλλάξουν ορισμένα πράγματα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σήμερα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, ενώ η Ουάσινγκτον περιμένει απάντηση στην πρόσκλησή της για συνομιλίες για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Η Τεχεράνη έλαβε αυτό τον μήνα επιστολή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που έδινε στο Ιράν περιθώριο δύο μηνών για να αποφασίσει εάν θέλει να ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα του επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ περί «μέγιστης πίεσης».

Ενώ ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απέρριψε την προσφορά για τις συνομιλίες ως παραπλανητική, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σύντομα στις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες της επιστολής.

Σήμερα ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν αντιτίθεται στις συνομιλίες από «πείσμα» αλλά λόγω των διδαγμάτων της ιστορίας και της εμπειρίας, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται να αναπροσαρμόσει την πολιτική της πριν η Τεχεράνη λάβει μέρος στις συνομιλίες.

Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων που είχε θέσει περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης με αντάλλαγμα τη χαλάρωση κυρώσεων.

«Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία του 2015 στην τωρινή της μορφή δεν μπορεί να αναβιώσει. Δεν θα ήταν προς το συμφέρον μας διότι το πυρηνική μας πρόγραμμα έχει προχωρήσει σημαντικά και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε προηγούμενες συνθήκες», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις κυρώσεις της άλλης πλευράς. Η πυρηνική συμφωνία του 2015 μπορεί και πάλι να αποτελέσει βάση και μοντέλο για διαπραγματεύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

