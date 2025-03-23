Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους τους να ασκήσουν «πίεση» στη Μόσχα για να «δοθεί τέλος» στον πόλεμο, μερικές ώρες μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
«Χρειάζονται νέες αποφάσεις και νέα πίεση στη Μόσχα για να δοθεί τέλος σε αυτά τα πλήγματα και σε αυτό τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν από τις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία.
