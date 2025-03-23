Λογαριασμός
Εκρέμ Ιμάμογλου: «Δεν θα υποκύψω ποτέ» - «Θα ξεριζώσουμε, χέρι-χέρι, αυτή τη μαύρη κηλίδα για τη δημοκρατία μας»

«Θα ηττηθείτε από τη δικαιοσύνη, το θάρρος μας, τη σεμνότητά μας, το χαμόγελό μας!», αναφέρει στο πρώτο μήνυμά του μετά την απόφαση προφυλάκισής του

Εκρέμ Ιμάμογλου

«Δεν θα υποκύψω ποτέ». Με αυτά τα λόγια απάντησε ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης να αποφασίσει την προφυλάκισή του για την κατηγορία της διαφθοράς μέχρι τη δίκη του.

«Θα ξεριζώσουμε, χέρι-χέρι, αυτό το πλήγμα, αυτή τη μαύρη κηλίδα στη δημοκρατία μας», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας ταυτόχρονα τους Τούρκους πολίτες να σπεύσουν στις κάλπες και να διακηρύξουν τον αγώνα τους για δημοκρατία και δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης αναφέρει:

«Δεν υπάρχει φόβος στον θάνατο!

Έτσι θα ηττηθείτε! Έτσι θα ηττηθείτε.

Θα ηττηθείτε από τη δικαιοσύνη, το θάρρος μας, τη σεμνότητά μας, το χαμόγελό μας!

Αγαπημένο μου έθνος:
Μην λυπάσαι ποτέ, μην απογοητεύεσαι ποτέ, ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου.

Θα ξεριζώσουμε, χέρι-χέρι, αυτό το πλήγμα, αυτήν τη μαύρη κηλίδα για τη δημοκρατία μας.

Είναι κοντά η μέρα που οι άνθρωποι που διεξάγουν αυτήν τη διαδικασία θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Παντοδύναμου Δημιουργού, τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και μετά.

Καλώ τα 86 εκατομμύρια πολίτες να τρέξουν στις κάλπες και να διακηρύξουν τον αγώνα τους για δημοκρατία και δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στέκομαι όρθιος, δεν θα υποκύψω ποτέ.

Όλα θα πάνε καλά…»
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εκρέμ Ιμάμογλου Τουρκία προφυλάκιση
