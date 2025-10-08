Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς ίσως να μην μπορεί να εντοπίσει και να επιστρέψει όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση γνωρίζει πως η Χαμάς ενδέχεται είτε να μη γνωρίζει την τοποθεσία είτε να μην έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα λείψανα ορισμένων από τους 28 νεκρούς ομήρους που παραμένουν αγνοούμενοι. Μία πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για 7 έως 9 άτομα, ενώ άλλη υπολόγισε τον αριθμό μεταξύ 10 και 15.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε αναφορές των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και σε μηνύματα της Χαμάς και των μεσολαβητών κατά τους επαναλαμβανόμενους γύρους διαπραγματεύσεων. Ο λόγος της διαφοράς στις εκτιμήσεις δεν ήταν σαφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, με σοβαρές ανησυχίες για την υγεία δύο εξ αυτών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρίας στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, το Ισραήλ έχει απαιτήσει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι τρεις ισραηλινές πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο γνωρίζουν εδώ και μήνες πως η Χαμάς δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων από τους νεκρούς ομήρους και πιθανόν να μην μπορεί να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης γνωρίζουν το ζήτημα εδώ και καιρό, καθώς διαπραγματευτές της διοίκησης Μπάιντεν γνωρίζουν ότι κάποιοι όμηροι κρατούνται από φατρίες στη Γάζα που δεν ελέγχονται πλήρως από τη Χαμάς.

Η Μπάρμπαρα Λιφ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής στην κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσε στο CNN:

«Από την αρχή γνωρίζαμε ότι η Χαμάς δεν είχε τον έλεγχο όλων των ομήρων».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η ανάκτηση των σορών ορισμένων νεκρών ομήρων θα είναι δύσκολη, σημειώνοντας: «Είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσουν να ανακτήσουν όλους τους ζωντανούς ομήρους».

Παραμένει ασαφές πώς αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρέχοντα γύρο κρίσιμων συνομιλιών στην Αίγυπτο. Μία ισραηλινή πηγή είπε ότι η επίσημη θέση του Ισραήλ είναι πως η Χαμάς φέρει την πλήρη ευθύνη για όλους τους νεκρούς ομήρους και ότι η κυβέρνηση αναμένει την επιστροφή όλων. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτήν την αβεβαιότητα για να καθυστερήσει την εφαρμογή μιας συμφωνίας εκεχειρίας και να επιμείνει ότι δεν θα επιστρέψει όλους τους υπόλοιπους ομήρους παρά μόνο αν το Ισραήλ αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα.

Άλλη ισραηλινή πηγή εξέφρασε την ανησυχία ότι ο Νετανιάχου ίσως χρησιμοποιήσει αυτή την αβεβαιότητα ως πρόσχημα για να εκτροχιάσει τις συνομιλίες. Οι επικριτές του —μεταξύ αυτών η αντιπολίτευση και οι οικογένειες των ομήρων— τον κατηγορούν ότι σκόπιμα υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, επιβάλλοντας νέους όρους για πολιτικούς λόγους, ιδίως όταν οι συμφωνίες φαίνεται να πλησιάζουν.

Ωστόσο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι, δεδομένης της ισχυρής αμερικανικής και περιφερειακής πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας, ο Νετανιάχου είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα ως διαπραγματευτικό μοχλό για τις τελικές λεπτομέρειες, παρά να τορπιλίσει ολόκληρο το πλαίσιο της συμφωνίας που βασίζεται στο 20-σημείων σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αβεβαιότητα γύρω από τους νεκρούς ομήρους είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα στην ισραηλινή κοινωνία, καθώς παραπέμπει σε παλαιότερες ανεπίλυτες υποθέσεις στρατιωτών που αγνοούνται. Ο υπολοχαγός Χαντάρ Γκόλντιν σκοτώθηκε και το σώμα του απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του επτά εβδομάδων πολέμου στη Γάζα το 2014. Η σορός του δεν έχει επιστραφεί ποτέ και περιλαμβάνεται τώρα στους 48 ζωντανούς και νεκρούς ομήρους που το Ισραήλ απαιτεί να επιστραφούν. Η οικογένειά του αγωνίζεται εδώ και χρόνια για την επιστροφή του, επικαλούμενη τη δέσμευση του Ισραήλ να μην αφήνει κανέναν πίσω σε συνθήκες πολέμου.

Ο Ρον Αράντ, ναυτίλος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, αιχμαλωτίστηκε όταν το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε πάνω από τον Λίβανο το 1986. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η εξαφάνισή του παραμένει ένα από τα πιο επώδυνα σύμβολα για το Ισραήλ.

Τέλος, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Νετανιάχου, ο Νατάν Έσελ, έγραψε πρόσφατα μήνυμα σε ομάδα δημοσιογράφων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, στο οποίο ανέφερε:

«Θα υπάρξουν μερικοί Ρον Αράντ» — ένδειξη ότι ανώτατα στελέχη του ισραηλινού πολιτικού κατεστημένου θεωρούν πως ορισμένα σώματα ομήρων δεν θα επιστραφούν ποτέ.

Πηγή: skai.gr

