Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ – Τα επίδικα και η πίτα Γερουλάνου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η μάχη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από σήμερα με τα μέλη που απαρτίζουν την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος να δίνουν ραντεβού το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όλα δείχνουν ότι τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου αναμένεται να απασχολήσουν μια σειρά από πολιτικά και εσωκομματικά ζητήματα που από τα πηγαδάκια θα μεταφερθούν απευθείας στην ηγεσία.

Οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά, τα κυοφορούμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και η κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ θα είναι στο μενού της σημερινής συνάντησής των κορυφαίων στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Σάββατο με την ομιλία του σε φίλους και μέλη του κόμματος στην Πεύκη, έδωσε σήμα έναρξης διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, κάνοντας κάλεσμα για την ανατροπή της ΝΔ, αφήγημα που επανέλαβε στη συνέντευξη του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

«Με την πολιτική, μπροστάρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει τον διάλογο συζήτησης και με πρόσωπα και με κινήσεις και με κόμματα αλλά με στόχο την αλλαγή πολιτικής και όχι τη διάσωση προσώπων που έχουν κριθεί επανειλημμένως από τον ελληνικό λαό», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η στρατηγική επιλογή της διεύρυνσης, χωρίς face control που επιλέγει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, θα πέσει στο τραπέζι και της σημερινής συζήτησης, με δεδομένο όμως ότι κανείς από την πράσινη παράταξη δεν μιλά για εκλογική συμπόρευση, αλλά για έναρξη διαλόγου, όπως τονίζουν, πάνω στο πολιτικό σχέδιο. Άλλωστε η συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να σχηματοποιηθεί στο δρόμο προς το Συνέδριο.

Άννα Διαμαντοπούλου: Κόκκινες γραμμές και ηθική

Την ίδια ώρα, το θέμα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και οι φημολογούμενες μεταγραφές από άλλα κόμματα απασχολούν, με την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου να ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που έχουν να κάνουν με την ηθική. Πολλοί εκτιμούν ότι φωτογραφίζει συγκεκριμένο πρόσωπο που φλερτάρει με την επανένταξη στο ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που έχουν να κάνουν με την ηθική. Η κριτική μπορεί να υπάρξει. Αλλάζεις χώρο, κάνεις κριτική, όλα έχουν ένα όριο κι αυτό είναι μια ηθική γραμμή για το πώς κάνει κανείς αντιπολίτευση. Νομίζω η Πολιτική Γραμματεία θα την ορίσει την ηθική αυτό πρέπει να κάνει», σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στο Mega News.

Παύλος Γερουλάνος: Το Συνέδριο τελευταία ευκαιρία

Το κλειδί για τη σημερινή τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να είναι το μότο του για έκρηξη Δημοκρατίας αλλά και η προτροπή να ανεβάσει ταχύτητες το κόμμα.

Εξάλλου και στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση έκρουσε τον κώδωνα για την ακούνητη βελόνα, προειδοποιώντας ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να βρεθεί στην θέση του θεατή των εξελίξεων και τονίζοντας ότι το Συνέδριο είναι η τελευταία ευκαιρία.

«Νομίζω ότι η πορεία προς το Συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε (σσ. τη βελόνα). Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος στο Face 2 Face.

Ο Παύλος Γερουλάνος αφού ολοκληρώσει την παρουσία του στη Συνεδρίαση του Οργάνου θα σπεύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει «φωτιά» και η κινητοποίηση των συνεργατών του είναι μεγάλη, με την εκδήλωση να εξελίσσεται σε επίδειξη δύναμης από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ενόψει και του Συνεδρίου. Μάλιστα, πολλά από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να ετοιμάζονται να δώσουν το παρών.

Χάρης Δούκας: Δεν κάνω πίσω

Την ίδια ώρα, πολλοί στοιχηματίζουν ότι ο Χάρης Δούκας θα προτείνει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Συνέδριο του κόμματος η πρόταση του, που αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Εξάλλου στην τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση τόνισε ότι δεν κάνει πίσω.

«Δεν κάνω πίσω σε αυτό, δεν κάνω πίσω. Το θεωρώ αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρξει τέτοια απόφαση...», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων στην ΕΡΤNEWS.

Ο Χάρης Δούκας εκτιμά ότι το ψήφισμα και η συνεδριακή απόφαση θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα και θα χτίσει την εναλλακτική προοδευτική για τον τόπο, παρά το γεγονός ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ούτε λόγος να μπει σε ψηφοφορία μια ήδη ειλημμένη απόφαση.

Πηγή: skai.gr

