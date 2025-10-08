Η Τουρκία δηλώνει ότι οι συνομιλίες για τη Γάζα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» και ότι θα ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός εάν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχει και η Άγκυρα, επικεντρώνονται στη διασφάλιση εκεχειρίας, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στην παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας και στον συντονισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση.

