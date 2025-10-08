Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Τουρκία δηλώνει ότι οι συνομιλίες για τη Γάζα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο

Η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο συντονισμός αποχωρήσεων των στρατευμάτων, τα θέματα που πρέπει να λυθούν

Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» και ότι θα ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός εάν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχει και η Άγκυρα, επικεντρώνονται στη διασφάλιση εκεχειρίας, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στην παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας και στον συντονισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία διαπραγματεύσεις Γάζα Αίγυπτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark