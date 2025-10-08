Η Χαμάς ζήτησε γραπτές και όχι προφορικές εγγυήσεις για τη δέσμευση του Ισραήλ σε εκεχειρία, σύμφωνα με διαρροές από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην Αίγυπτο με σκοπό την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και των μεσολαβητών για τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων «χαρακτηρίστηκε από θετικό κλίμα», όπως ανέφεραν πηγές που επικαλέστηκε το Al Jazeera.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ανταλλάχθηκαν λίστες κρατουμένων, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας.

Τα τρία βασικά ζητήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς, οι συνομιλίες εστιάζουν σε τρία κύρια σημεία: Τον Τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Ταχέρ αλ-Νούνο, σύμβουλος επικοινωνίας του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία επέδειξε θετικότητα και υπευθυνότητα για να προωθηθούν οι προσπάθειες προς μια συμφωνία. Οι μεσολαβητές, πρόσθεσε, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την άρση κάθε εμποδίου, ενώ ένα πνεύμα αισιοδοξίας επικρατεί σε όλες τις πλευρές.

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου το πρωί της Τετάρτης, για να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.