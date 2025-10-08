Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Pacific Palisades στο Λος Άντζελες τον περασμένο Ιανουάριο η οποία σκότωσε 12 ανθρώπους και κατέστρεψε περισσότερα από 6.000 σπίτια.

Πρόκειται για τον Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ ο οποίος συνελήφθη κοντά στην κατοικία του στη Φλόριντα με την κατηγορία της καταστροφής περιουσίας από πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο ασκών χρέη εισαγγελέα της κεντρικής περιφέρειας της Καλιφόρνια, Μπιλ Εσάλι.

Ο ύποπτος, Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι για πεζοπορία με τους ερευνητές να ισχυρίζονται ότι ο Ρίντερκνεχτ ξεκίνησε κακόβουλα την πυρκαγιά αυτή. Η πυρκαγιά σιγόκαιγε υπόγεια για σχεδόν μια εβδομάδα πριν επανεμφανιστεί στις 7 Ιανουαρίου εν μέσω ισχυρών ανέμων και εξαπλωθεί ταχύτατα καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Η πυρκαγιά στο Ίτον, που ξέσπασε την ίδια ημέρα στην περιοχή του Λος Άντζελες, σκότωσε άλλους 19 ανθρώπους και κατέστρεψε περίπου 9.400 κτίρια. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής.

Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) δήλωσε ότι η εκτεταμένη έρευνα συγκέντρωσε περισσότερα από 13.000 αποδεικτικά στοιχεία και περιελάμβανε εκατοντάδες συνεντεύξεις - ορισμένες από το εξωτερικό - και περισσότερα από 200 στοιχεία. Μεταξύ των ψηφιακών στοιχείων που συλλέχθηκαν ήταν και μια εικόνα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Ρίντερκνεχτ στο ChatGPT μήνες πριν από την πυρκαγιά, η οποία απεικόνιζε αυτό που ο εισαγγελέας περιέγραψε ως «έναν δυστοπικό πίνακα που έδειχνε εν μέρει ένα φλεγόμενο δάσος και ένα πλήθος που έφευγε από αυτό».

«Ελπίζουμε ότι η σύλληψη θα προσφέρει ένα μέτρο δικαιοσύνης σε όλους όσους υπέστησαν τις συνέπειες αυτής», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περαιτέρω κατηγορίες - συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας για όσους σκοτώθηκαν - θα μπορούσαν να απαγγελθούν στο μέλλον. Ο ύποπτος ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή επειδή ήταν πρώην κάτοικος του Pacific Palisades, δήλωσαν αξιωματούχοι. Μετά τις πυρκαγιές, μετακόμισε στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Ρίντερκνεχτ εργαζόταν ως οδηγός Uber την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και επέστρεψε στο Pacific Palisades μετά τη βραδινή του βάρδια. Δύο επιβάτες είπαν στις αρχές ότι φαινόταν «ταραγμένος και θυμωμένος» εκείνο το βράδυ. Αφού άφησε έναν επιβάτη, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Ρίντερκνεχτ πάρκαρε το αυτοκίνητό του και περπάτησε σε ένα κοντινό μονοπάτι, τραβώντας βίντεο με iPhone σε μια τοποθεσία στην κορυφή ενός λόφου, ενώ άκουγε ένα ραπ τραγούδι του οποίου το μουσικό βίντεο είχε κεντρικό θέμα τον εμπρησμό. Λέγεται ότι είχε ακούσει το τραγούδι και είχε παρακολουθήσει το βίντεο επανειλημμένα τις ημέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ταυτοποίησαν και ανέκριναν τον Ρίντερκνεχτ στις 24 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, φέρεται να είπε ψέματα σχετικά με την τοποθεσία του όταν είδε για πρώτη φορά την πυρκαγιά, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν κοντά στο κάτω μέρος του μονοπατιού πεζοπορίας. Ωστόσο, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας από την κλήση του στο 911 έδειξαν ότι στεκόταν πάνω από τη φωτιά σε ένα ξέφωτο μόλις 9 μέτρα από εκεί που εκδηλώθηκε, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Ρίντερκνεχτ αντιμετωπίζει υποχρεωτική ελάχιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών σε ομοσπονδιακό επίπεδο εάν καταδικαστεί, με μέγιστη ποινή έως και 20 έτη. Επρόκειτο να εμφανιστεί για πρώτη φορά σήμερα το απόγευμα τοπική ώρ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.