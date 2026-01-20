Παναθηναϊκός-Μπασκόνια: Κομβικό παιχνίδι για το restart των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, σε μια αναμέτρηση που έρχεται σε κομβικό σημείο της σεζόν. Οι «πράσινοι» διανύουν μια περίοδο έντονης αστάθειας, έχοντας μόλις μία νίκη στα τέσσερα παιχνίδια του 2026, και αναζητούν επειγόντως αντίδραση για να διατηρηθούν στην πρώτη οκτάδα και να μην μπουν σε περιπέτειες.

Το πρόσφατο παιχνίδι στο Μόναχο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, όμως στο τέταρτο κατέρρευσε πλήρως, δεχόμενος επιμέρους 27-14 και χάνοντας ένα ματς που έμοιαζε δικό του. Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και στο πρωτάθλημα, στην Πυλαία, όπου ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο λίγο έλειψε να κοστίσει μια ήττα από τον ΠΑΟΚ. Η έλλειψη συγκέντρωσης, η αστάθεια και τα «νεκρά» διαστήματα είναι ζητήματα που ο Αταμάν έχει επισημάνει δημόσια, ασκώντας μάλιστα σκληρή κριτική σε συγκεκριμένους παίκτες.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην ιδανική κατάσταση. Ο Ναν παραμένει εκτός λόγω διαστρέμματος και δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ενώ οι Μήτογλου και Λεσόρ συνεχίζουν να απουσιάζουν. Αντίθετα, ο Ρογκαβόπουλος επέστρεψε κανονικά και τίθεται στη διάθεση του προπονητή, δίνοντας μια πολύτιμη λύση στο ροτέισον. Ο Αμερικανός γκαρντ «τρέχει» για να προλάβει το παιχνίδι με τη Μακάμπι στο Ισραήλ, όμως για το ματς με τη Μπασκόνια δεν υπολογίζεται.

Η Μπασκόνια, από την άλλη, έρχεται στην Αθήνα με ρεκόρ 8-14 και χωρίς ουσιαστικές βλέψεις για την πρώτη δεκάδα, όμως αυτό δεν την κάνει λιγότερο επικίνδυνη. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει απρόβλεπτη όταν βρει ρυθμό, κάτι που φάνηκε και στην πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη της, απέναντι στην Εφές. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ «μεγάλη πρόκληση» και περιμένει από τους παίκτες του να ανταποκριθούν παρά τις πολλές απουσίες.

Οι Βάσκοι ταξιδεύουν στην Αθήνα χωρίς τρεις βασικούς παίκτες: Τον πρώτο σκόρερ Μάρκους Χάουαρντ, τον πολύτιμο Τάντας Σεντεκέρσκις και τον Μαρκίς Νόουελ, ο οποίος προστέθηκε πρόσφατα στο απουσιολόγιο. Παρά τα προβλήματα, η Μπασκόνια έχει παίκτες με ταλέντο και ικανότητα στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι που απαιτεί από τον Παναθηναϊκό συγκέντρωση και έλεγχο του ρυθμού.

Για το «τριφύλλι», το παιχνίδι δεν είναι απλώς μια ευκαιρία επιστροφής στις νίκες. Είναι μια αναμέτρηση που θα δείξει αν η ομάδα μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, να βρει ξανά την ένταση και την αμυντική συνέπεια που την έφεραν στην οκτάδα και να χτίσει αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

