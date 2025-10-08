Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα 9 πλοία του νέου στολίσκου που ξεκίνησαν προ ημερών από την Ιταλία με προορισμό τη Γάζα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου συνελήφθησαν και στη συνέχεια απελάθηκαν οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud.

Εννέα ιστιοφόρα με ιταλικές και γαλλικές σημαίες και ένα μηχανοκίνητο πλοίο νηολογημένο στο Ανατολικό Τιμόρ αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη σε διεθνή ύδατα περίπου 120 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Γάζας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές της ομάδας, ο Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας (FFC) και η Thousand Madleens to Gaza.

Αυτό συνέβη την ώρα που 82 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση ακτιβιστών από τον στολίσκο Sumud της Γάζας (GSF) αφού τουλάχιστον επτά από τους περισσότερους από 450 ανθρώπους που είχαν συλληφθεί συνεχίζουν να κρατούνται, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν την αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud και την απαγωγή/κράτηση αμάχων που μάχονται για την ανθρωπιστική βοήθεια σε διεθνή ύδατα», ανέφεραν οι βουλευτές.

Ο τελευταίος στολίσκος, που απέπλευσε από την Τουρκία, μετέφερε γιατρούς, νοσηλευτές και δημοσιογράφους σε ένα πλοίο που μετατράπηκε σε πλωτό νοσοκομείο, καθώς και φάρμακα, αναπνευστικό εξοπλισμό και τροφές που προορίζονταν για τις εγκαταστάσεις υγείας της Γάζας.

Το σύστημα ζωντανής παρακολούθησης του στολίσκου ανέφερε ότι μέχρι τις 10 π.μ. της Τετάρτης όλα τα σκάφη είχαν αναχαιτιστεί.

Σε δήλωσή τους οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός δεν είχε δικαιοδοσία σε διεθνή ύδατα και ότι ο στολίσκος δεν προκάλεσε καμία ζημιά. Ανέφεραν επίσης ότι τα πληρώματά του είχαν «απαχθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.