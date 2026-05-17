Το Ισραήλ διατηρούσε δύο μυστικές βάσεις στο Ιράκ για τις επιθέσεις στο Ιράν

Το Ισραήλ κατασκεύασε δύο μυστικές βάσεις στο Ιράκ ενόψει των δύο πολέμων του με το Ιράν, ενώ Ιρακινοί στρατιώτες και άμαχοι σκοτώθηκαν προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο της επιχείρησης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλούνται οι Timew of Israel.

Πρόσφατες αποκαλύψεις της Wall Street Journal ανέφεραν ότι το Ισραήλ είχε δημιουργήσει μία βάση στην έρημο του δυτικού Ιράκ για χρήση στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, Ιρακινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι το Ισραήλ διατηρούσε και δεύτερη βάση στην ίδια περιοχή, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο, το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει αυτή τη βάση στα τέλη του 2024. Η βάση δεν είναι πλέον επιχειρησιακή.

Η κατάσταση της βάσης που χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του 2026 παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν τουλάχιστον για μία από τις βάσεις.

Το Ισραήλ κατασκεύασε τις βάσεις ώστε να μειώσει τον χρόνο πτήσης για επιθέσεις στο Ιράν και να διαθέτει κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Στις βάσεις φιλοξενούνταν επίσης δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και ομάδες έρευνας και διάσωσης, έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση κατάρριψης Ισραηλινών πιλότων.

Οι ντόπιοι Βεδουίνοι είχαν παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα γύρω από μία από τις βάσεις και την ανέφεραν, όμως ο ιρακινός στρατός επέλεξε να παρακολουθεί την περιοχή από απόσταση και να ζητήσει πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

Ο Αουάντ αλ-Σαμάρι, Βεδουίνος βοσκός που κατευθυνόταν με το όχημά του προς την πλησιέστερη πόλη για να αγοράσει τρόφιμα στις 3 Μαρτίου, σκοτώθηκε από ισραηλινό ελικόπτερο αφού έπεσε πάνω στη βάση, δήλωσαν συγγενείς του στους New York Times. Είχε προλάβει να ενημερώσει τις ιρακινές αρχές για την ύπαρξη της βάσης.

Οι ιρακινές αρχές έστειλαν αποστολή αναγνώρισης, αλλά υποχώρησαν όταν ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από πυρά που πιθανότατα προέρχονταν από ισραηλινές δυνάμεις.





Πηγή: skai.gr

