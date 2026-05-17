Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU).

Η SBU τόνισε ότι τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων μειώνουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι ακόμη και η περιοχή της Μόσχας δεν είναι ασφαλής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις "απόλυτα δικαιολογημένες".

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU).

«Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμη και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της Μόσχας δεν είναι ασφαλής», ανέφερε η SBU στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα, ότι οι επιθέσεις ήταν «απόλυτα δικαιολογημένες».

Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Ουκρανικά εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (drones) επιτέθηκαν στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η αντίδρασή μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία, αλλά και στις επιθέσεις της κατά των πόλεων και κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Η απόσταση από τα σύνορα της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η πυκνότερη. Αλλά, αυτό το ξεπερνάμε», ανέφερε ο ίδιος. «...Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

