Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας Ινδός εργαζόμενος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια της Μόσχας.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα επισκέφτηκε την περιοχή της επίθεσης και συναντήθηκε με τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Οι ινδικές αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους.

Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.

Αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφτηκαν την περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας στη Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι στο Χίμκι, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι στην περιοχή Μιτίστσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από έναν χρόνο.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η «τεχνολογία» του διυλιστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.

Επίσης οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, δήλωσαν ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

