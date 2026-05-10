Το Ισραήλ είχε στήσει μυστική βάση στο Ιράκ για επιθέσεις κατά του Ιράν

Το Ισραήλ δημιούργησε ένα μυστικό στρατιωτικό φυλάκιο στην ιρακινή έρημο για να υποστηρίξει την αεροπορική εκστρατεία του κατά του Ιράν και εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που παραλίγο να το ανακαλύψουν στις αρχές του πολέμου, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές, μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ κατασκεύασε την εγκατάσταση, η οποία φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κόμβος επιμελητείας για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, εν γνώσει των ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν τοποθετηθεί εκεί για την περίπτωση κατάρριψης Ισραηλινών πιλότων. Όταν ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε κοντά στο Ισφαχάν του Ιράν, οι Ισραηλινοί προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν μόνες τους δύο αεροπόρους, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές για να συμβάλει στην προστασία της επιχείρησης.

Η ισραηλινή βάση παραλίγο να ανακαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου. Τα ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας ντόπιος βοσκός κατήγγειλε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, μεταξύ άλλων πτήσεις ελικοπτέρων, και ότι ο ιρακινός στρατός έστειλε στρατεύματα για να ερευνήσουν. Το Ισραήλ τα κράτησε μακριά με αεροπορικές επιδρομές, πρόσθεσε μία από τις πηγές που επικαλείται η WSJ.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ιρακινή κυβέρνηση τότε καταδίκασε την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκε ένας Ιρακινός στρατιώτης.

«Αυτή η απερίσκεπτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς συντονισμό ή έγκριση», δήλωσε ο αντιστράτηγος Κάις αλ-Μουχαμαντάουι, αναπληρωτής διοικητής της Διοίκησης Κοινών Επιχειρήσεων, ενός κεντρικού οργάνου ασφαλείας, στα ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας την επίθεση στις αρχές Μαρτίου.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε καταγγελία που υπέβαλε αργότερα τον Μάρτιο στα Ηνωμένα Έθνη, το Ιράκ ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν ξένες δυνάμεις με αεροπορικές επιδρομές, αποδίδοντάς την στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν στην επίθεση, δήλωσε πηγή με γνώση των πεπραγμένων.

Η σύγκρουση καλύφθηκε εκτενώς από ιρακινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης και προκάλεσε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Μετά την αρχική αναφορά του βοσκού, Ιρακινοί στρατιώτες ξεκίνησαν με Humvee και κατευθύνθηκαν ξημερώματα προς την τοποθεσία. Η ομάδα όμως δέχθηκε σφοδρά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο, δήλωσε ο Μουχαμαντάουι.

Οι ιρακινές αρχές έστειλαν δύο ακόμη μονάδες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της χώρας, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αγώνα του Ιράκ κατά του Ισλαμικού Κράτους, για να συμμετάσχουν στην έρευνα της περιοχής. Βρήκαν στοιχεία ότι υπήρξε στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη δύναμη στο έδαφος πριν από το πλήγμα, υποστηριζόμενη από αέρος, που επιχειρούσε πέρα από τις δυνατότητες των μονάδων μας», δήλωσε ο Μουχαμαντάουι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό ή το αν γνώριζε για την ισραηλινή βάση.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλά πλήγματα στο Ιράκ για την προστασία των δικών τους βάσεων και άλλων μέσων.

Οι λεπτομέρειες για τη βάση -και για τους κινδύνους που ανέλαβε το Ισραήλ προκειμένου να την εγκαταστήσει και να την προστατεύσει- συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας για το πώς η χώρα κατάφερε να διεξαγάγει αεροπορική εκστρατεία εναντίον ενός εχθρού που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 μιλίων.

Η βάση στο Ιράκ επέτρεψε στο Ισραήλ να βρεθεί πιο κοντά στο πεδίο της μάχης. Το Ισραήλ ανέπτυξε εκεί ομάδες έρευνας και διάσωσης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ταχύτερα, εφόσον χρειαζόταν, σε έκτακτες αποστολές διάσωσης, δήλωσαν οι πηγές που επικαλείται η WSJ. Στη βάση βρίσκονταν επίσης ειδικές δυνάμεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, εκπαιδευμένες να διεξάγουν επιχειρήσεις κομάντο σε εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε χιλιάδες πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των πέντε εβδομάδων.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι μια τακτική που έχουν εφαρμόσει και οι ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις συχνά δημιουργούν προσωρινές επιχειρησιακές εγκαταστάσεις ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων, λένε ειδικοί σε θέματα ασφαλείας. Μια πρόχειρη προκεχωρημένη επιχειρησιακή βάση στήθηκε μέσα στο Ιράν και χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή για τη διάσωση των Αμερικανών αεροπόρων των οποίων το αεροσκάφος έπεσε στις αρχές Απριλίου.

Οι ΗΠΑ ανατίναξαν αεροπλάνα και ελικόπτερα που ακινητοποιήθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια της αποστολής.

«Είναι φυσιολογικό πριν από επιχειρήσεις να κάνεις αναγνώριση και να στήνεις τέτοιου είδους τοποθεσίες», δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας στρατηγικών συμβουλών Horizon Engage.

Η δυτική ερημική περιοχή του Ιράκ είναι τεράστια και αραιοκατοικημένη, γεγονός που την καθιστά ιδανική τοποθεσία για προσωρινά φυλάκια, πρόσθεσε ο Νάιτς. Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ αξιοποίησαν αυτή την περιοχή στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά του Σαντάμ Χουσεΐν το 1991 και το 2003.

Οι άνθρωποι που ζουν στην ιρακινή έρημο έχουν γίνει μάρτυρες παράξενης δραστηριότητας τα προηγούμενα χρόνια, από ένοπλες οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος έως ομάδες ειδικών επιχειρήσεων, και έχουν μάθει να μένουν μακριά, δήλωσε ο Νάιτς.

Ο ίδιος τόνισε πως ντόπιοι τού ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει ασυνήθιστη δραστηριότητα ελικοπτέρων εκεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υπαινιχθεί ότι διεξήγαγαν μυστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στις αρχές Μαρτίου, ο αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, εξέδωσε επιστολή προς τους στρατιωτικούς του.

«Αυτές τις ημέρες, μαχητές από ειδικές μονάδες της πολεμικής αεροπορίας διεξάγουν ειδικές αποστολές που θα μπορούσαν να εξάψουν τη φαντασία», ανέφερε ο Μπαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του ως αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας στις αρχές Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.