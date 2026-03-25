Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η χώρα του δεν συμμετέχει στις φερόμενες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες εικάζεται ότι θα διεξαχθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Ντάνον δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους του ΟΗΕ ότι οι ΗΠΑ, μαζί με το Ισραήλ, συνεχίζουν να χτυπούν «στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν αρχικά οι δύο σύμμαχοι στο Ιράν «έχουν πετύχει πολλά», είπε, αλλά όχι τα πάντα.

Ο Ντάνον πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει δυνατότητες για πυρηνικούς ή βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής κατηγόρησε περαιτέρω τις ιρανικές αρχές ότι είχαν δηλώσει, εβδομάδες νωρίτερα, ότι το Ιράν δεν διέθετε πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς - και στη συνέχεια φέρεται να εκτόξευσαν έναν πύραυλο βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων προς το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, το οποίο φιλοξενεί μια σημαντική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ/Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στην απομακρυσμένη τοποθεσία στον Ινδικό Ωκεανό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Κυριακή ότι η συμμαχία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι οι βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιρανικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.