Πηγές ισραηλινού στρατού στον ΣΚΑΪ: Πιθανή εκεχειρία στο Ιράν δεν σημαίνει τέλος του πολέμου στον Λίβανο

Πηγές του ισραηλινού στρατού δήλωσαν στον ΣΚΑΪ ότι «πιθανή εκεχειρία στο Ιράν δεν σημαίνει τέλος του πολέμου στον Λίβανο».

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ Σταύρος Ιωαννίδης, οι πηγές ανέφεραν πως ο πόλεμος στο Ιράν και οι συγκρούσεις στον Λίβανο είναι δύο διαφορετικά πεδία. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι μια πιθανή εκεχειρία στο Ιράν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος με τον Λίβανο.

«Ο στρατός μας έχει τους δικούς του στόχους και δεν έχει λάβει από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάποιο μήνυμα ότι αλλάζουν οι στόχοι», πρόσθεσε η πηγή, οπότε ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

