Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να εξετάζουν την συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν που συνεχίζεται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα κράτη του Κόλπου «προχωρούν σταδιακά» προς έναν πιο ενεργό ρόλο, αφότου το Ριάντ επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν μια αεροπορική βάση εντός των συνόρων του.

Μια πηγή που επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό πρακτορείο δήλωσε ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» πριν η Σαουδική Αραβία εισέλθει στον πόλεμο, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρα να προειδοποιεί το Ιράν την περασμένη εβδομάδα ότι η υπομονή της για τις ιρανικές επιθέσεις «δεν είναι απεριόριστη».

Τελεσίγραφα και πιθανές διπλωματικές μπλόφες χαρακτηρίζουν τις τελευταίες ώρες τις κινήσεις των δυο αντίπαλων στρατοπέδων ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι υπάρχουν 15 σημεία συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας για πέντε ημέρες, μετά από προηγούμενες απειλές για επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν υπήρξε «διάλογος» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τουναντίον, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε ως ενημερωμένες ιρανικές πηγές, ανέφερε ότι καταρτίζονται σχέδια για πιθανές ενέργειες που στοχεύουν το Τελ Αβίβ και ορισμένους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι νεκροί σε Ιράν και Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν μετά τη δήλωση Τραμπ και οι ασιατικές αγορές ανέκαμψαν νωρίς την Τρίτη.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.