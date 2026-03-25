Η κατάληψη της νήσου Χαργκ μπορεί να είναι μεγάλο ρίσκο, για μικρό όφελος

Του James Stavridis, αρθρογράφου του Bloomberg

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μιλά για «αποκλιμάκωση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αυξάνεται η συζήτηση γύρω από τη χρήση της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών (MEU), με επίκεντρο το τεράστιο αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, για την κατάληψη και κατοχή του νησιού Χαργκ στο βόρειο άκρο του Περσικού Κόλπου.

Τα περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Χαργκ καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αγωγών πετρελαίου, μέσω των οποίων διακινείται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν προς τη θάλασσα από την ηπειρωτική χώρα, που βρίσκεται μόλις 24 χιλιόμετρα μακριά. Αν και οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περιορισμένα πλήγματα στο Χαργκ, μια επιτυχημένη εισβολή θα μπορούσε όχι μόνο να πλήξει περαιτέρω την ιρανική οικονομία, αλλά και να προσφέρει ένα διαπραγματευτικό χαρτί για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Είναι όμως μια τέτοια αποστολή εφικτή για μια δύναμη Πεζοναυτών; Πόσο επικίνδυνη θα ήταν; Και είναι σωστή η στρατηγική του «παζαριού»;

Μεγάλωσα μέσα στο Σώμα Πεζοναυτών: ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός πεζικού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Μακάρι να ήταν εδώ για να τον ρωτήσω, αλλά «αναπτύχθηκε» στον Παράδεισο πριν λίγα χρόνια. Ξέρω όμως ότι αν τον ρωτούσα τι μπορεί να κάνει μια MEU, θα απαντούσε: «Τα πάντα».

Αυτό είναι κάπως υπερβολικό, αλλά τα τρία πλοία μιας MEU διαθέτουν σημαντική ισχύ πυρός. Επιβαίνουν έως και 2.500 Πεζοναύτες και ναύτες, με τη δύναμη ενός πλήρους τάγματος πεζικού υψηλής ποιότητας. Διαθέτουν επίσης ισχυρό αεροπορικό στοιχείο με μαχητικά F-35B Lightning II (με δυνατότητα σύντομης απογείωσης και κάθετης προσγείωσης), αεροσκάφη MV-22B Osprey και ελικόπτερα MH-60S Seahawk.

Η 31η MEU, με βάση την Οκινάουα της Ιαπωνίας, αναμένεται να φτάσει στα τέλη της εβδομάδας. Mια δεύτερη δύναμη, η 11η MEU, κατευθύνεται από το Σαν Ντιέγκο και θα μπορούσε να φτάσει σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Με την υποστήριξη περίπου 300 αεροσκαφών και περισσότερων από 20 πολεμικών πλοίων στην επιχείρηση Operation Epic Fury, οι MEU θα αποτελέσουν ισχυρή προσθήκη στο στρατηγικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής.

Η πρώτη πρόκληση, πριν καν εξεταστεί απόβαση στο Χαργκ, θα είναι η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρήσει δεδομένο ότι τα πλοία έχουν εντοπιστεί από το Ιράν ή και από τη Ρωσία, που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες στην Τεχεράνη. Το USS Tripoli θα είναι ο κύριος στόχος.

Το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαζικές επιθέσεις με drones, ταχύπλοα σκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και ναρκοθέτηση. Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με ενισχυμένη επιτήρηση, αεροπορική κάλυψη και συνοδευτικά πλοία.

Αν η δύναμη περάσει τα Στενά χωρίς σοβαρές απώλειες, η επόμενη πρόκληση θα είναι η προσέγγιση του Χαργκ, υπό συνεχή πίεση από επιθέσεις και επιτήρηση. Ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ και οι ναυτικές δυνάμεις των κρατών του Κόλπου θα συμβάλουν στην προστασία.

Για την επιχείρηση, απαιτείται πλήρης αεροναυτική υπεροχή σε ακτίνα τουλάχιστον 160 χιλιομέτρων. Το νησί, λόγω της κοραλλιογενούς του σύστασης, είναι δύσκολο να οχυρωθεί, και προς το παρόν είναι ελαφρά προστατευμένο, κάτι που μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν αποδυναμώσει την άμυνα του νησιού. Η απόβαση θα γινόταν πιθανότατα αεροπορικά, με στόχο τον άμεσο έλεγχο των κρίσιμων εγκαταστάσεων. Οι ιρανικές δυνάμεις που θα απομείνουν πιθανότατα θα εξουδετερωθούν γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι: περίπου 20.000 άμαχοι βρίσκονται στο νησί, πιθανές παγίδες, και το ενδεχόμενο επιτυχούς πλήγματος σε αμερικανικό πλοίο. Οι απώλειες θα αυξηθούν.

Υπάρχει επίσης μια λιγότερο επικίνδυνη επιλογή: ο αποκλεισμός του νησιού αντί της κατάληψής του, που ίσως πετύχει παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος.

Τέλος, αν ο στόχος είναι η διαπραγμάτευση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, δεν είναι βέβαιο ότι η ιρανική ηγεσία θα υποκύψει. Μπορεί να θεωρήσει ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστες και να συνεχίσει την πίεση.

Μπορούν οι Πεζοναύτες να καταλάβουν το Χαργκ; Πιθανότατα ναι. Αλλά μια τέτοια επιχείρηση δύσκολα θα είναι «χειρουργική» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, χωρίς να εξασφαλίσει το επιδιωκόμενο στρατηγικό αποτέλεσμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.