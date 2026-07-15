Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν κάλεσε τους Ιορδανούς να αντιταχθούν στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα τους, μετά την αναγγελία νέας επιδρομής σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Αζράκ στην Ιορδανία.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC ανέφερε ότι κατέστρεψε καταφύγια που στέγαζαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15, F-16 και F-35 και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 κατά τη διάρκεια του έκτου κύματος της επιχείρησης Nasr 2.

Απευθυνόμενο «στον λαό της Ιορδανίας», το IRGC τους προέτρεψε να τερματίσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και «να μην επιτρέψουν σε αυτή την ιερή γη να γίνει σημείο εκκίνησης για επιθέσεις εναντίον ισλαμικών χωρών». Κάλεσε επίσης τους Ιορδανούς να «αδράξουν κάθε ευκαιρία» για να εκδιώξουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχεύσουν αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή του προς τον «σεβαστό και γενναιόδωρο λαό του Κουβέιτ», το IRGC ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και προέτρεψε τους Κουβεϊτιανούς να στοχοποιήσουν αμερικανικές εγκαταστάσεις στη χώρα και να «απελευθερώσουν τα ισλαμικά εδάφη από τις βάσεις των Αμερικανών κατακτητών».

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Πηγή: skai.gr

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