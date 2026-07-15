Επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος, όπου του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, «που αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος τού επισήμανε πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, (σσ. αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη), «είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του, όπως επισήμανε.





Πηγή: skai.gr

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