Συνάντηση Ρούμπιο με τον Ιορδανό ομόλογό του μετά τις Ιρανικές επιθέσεις στο Αζράκ

Ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ουάσινγκτον.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης Ιορδανίας-ΗΠΑ και τις προσπάθειες για τον τερματισμό της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε «αμερικανικές εγκαταστάσεις» στην αεροπορική βάση Μουβάφ Σαλτί της Ιορδανίας στο Αζράκ.

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Πηγή: skai.gr

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