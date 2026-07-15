Η CENTCOM ολοκλήρωσε ακόμη ένα «επτάωρο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσε έναν επιπλέον γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ και στις παράκτιες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με ανάρτησή της.

«Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών πυραυλικών θέσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του επτάωρου κύματος επιθέσεων, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα στην περιοχή», ανέφερε η CENTCOM.

Ταυτόχρονα η Αμερικανική κεντρική Διοίκηση επισήμανε ότι «οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν ξανά τον ναυτικό αποκλεισμό κατά των πλοίων που διέρχονται από ή προς ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 4 μ.μ. ET στην Τρίτη (σ.σ. 23:00 ώρα Ελλάδας) και δήλωσε ότι παραμένει σε επαγρύπνηση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, επιθετικές και έτοιμες να εκτελέσουν επιχειρήσεις που κατευθύνονται από τον Αρχιστράτηγο.

Πηγή: skai.gr

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