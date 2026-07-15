Ο Ροδρίγο Λοντόνιο, γνωστότερος σε πολλούς με το nom de guerre Τιμοσένκο, άλλοτε ηγέτης της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), προειδοποίησε χθες Τρίτη πως τα «μηνύματα μίσους» εγείρουν κίνδυνο να κλιμακωθεί περαιτέρω η βία στην Κολομβία, μετά τις απειλές του εκλεγμένου προέδρου να τον φυλακίσει και να ακυρώσει στοιχείο-κλειδί της συμφωνίας ειρήνης που είχε υπογραφτεί το 2016.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο κ. Λοντόνιο ανέφερε ακόμη ότι ηγετικά στελέχη της πρώην οργάνωσης ανταρτών, που πλέον έχει διαλυθεί, απηύθυναν επιστολή στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, με την οποία αναγνώρισαν την πρόσφατη εκλογική νίκη του και τον κάλεσαν σε διάλογο για να «τιμηθεί» η συμφωνία ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

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