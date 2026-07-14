Εκτός ορίων έχει βγει η κρίση στη Μέση Ανατολή, χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς οι δυο πλευρές φαίνεται να σκληραίνουν τις θέσεις τους.

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καταστροφής πυρηνικού εργοστασίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ που σκότωσαν ένα μέλος του πληρώματος και τραυμάτισαν 8.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα τους νομοθέτες του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αμεση ήταν η απάντηση του Ιράν το οποίο εξαπέλυσε drones εναντίον των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot που είναι εγκατεστημένα στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι έπληξε κρίσιμες αμυντικές υποδομές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστοιχιών αεράμυνας, δεξαμενών καυσίμων και συστημάτων επικοινωνίας.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη σχετική προειδοποίηση του Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το «Pickaxe Mountain» στο πλαίσιο των ενεργειών τους κατά του Ιράν (Το Pickaxe Mountain είναι η κωδική ονομασία που χρησιμοποιούν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για μια άκρως απόρρητη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν).

Εξάλλου, την Τρίτη στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν.

Oι δυνάμεις της CENTCOM ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν επιτυχώς μια εγκατάσταση συντήρησης υποβρυχίων και πλοίων στο Ιράν. Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη Corsair χτύπησαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς. Η CENTCOM έδωσε σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας αντίποινα για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Σαναά.

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