Έρευνα στη Βολιβία για πιθανή στρατολόγηση -με απάτη- πολιτών της στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας

Η εισαγγελία της Βολιβίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανή στρατολόγηση με απάτη πολιτών της χώρας στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, με προσφορές εργασίας που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.

Τις τελευταίες ημέρες, βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν Βολιβιανούς με στολές του ρωσικού στρατού, ανεπτυγμένους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα», είπε στον Τύπο ο γενικός εισαγγελέας της Βολιβίας Ροχέρ Μαριάκα.

«Το τμήμα της εισαγγελίας που ειδικεύεται στην εμπορία ανθρώπων βρίσκεται επί τω έργω» και έχουν σταλεί αιτήματα «διεθνούς συνεργασίας», πρόσθεσε ο εισαγγελέας Μαριάκα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην υπόθεση του Χοσέ Μαρία Σολέτο, 29 ετών. Σε βίντεο, αφηγείται τη ζωή του στο πεδίο της μάχης, μαζί με εξάδελφό του και άλλους δυο ανθρώπους που δηλώνουν υπήκοοι Περού και Κολομβίας — χωρών όπου οι αρχές επίσης διενεργούν έρευνες για πιθανή στρατολόγηση με απάτη υπηκόων τους.

«Η καθημερινότητά μας είναι καθαρή αδρεναλίνη», ακούει κανείς να λέει ο Χοσέ Μαρία Σολέτο.

Η σύζυγός του δήλωσε χθες πως είναι νεκρός.

Πωλητής εμπανάδας στη Βολιβία, έφυγε από τη χώρα διότι του υποσχέθηκαν μισθό «16.000 δολαρίων».

Τον Μάιο, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Περού αναγνώρισε σε ανακοίνωσή της ότι υπήκοοι της χώρας των Άνδεων υπέγραψαν συμβόλαια με τα οποία εντάχτηκαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το έπραξαν οικειοθελώς.

Πηγή: skai.gr

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