Η Τεχεράνη κατήγγειλε χθες Παρασκευή «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα», μερικές ώρες μετά την κατηγορία της Ουάσιγκτον πως η πρεσβεία του Ιράν στο Μεξικό ενεθάρρυνε συνωμοσία που είχε σκοπό να δολοφονηθεί η πρεσβεύτρια του Ισραήλ στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά», τόνισε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω X, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης στην κατηγορία των αμερικανικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει την Παρασκευή στο Reuters, ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας της Ισραηλινής πρέσβειρας στο Μεξικό, Αϊνάτ Κραντς Νάιγκερ, στα τέλη του περασμένου έτους, σχέδιο που παρέμενε ενεργό ως και το πρώτο εξάμηνο του 2024, αλλά τελικά «αποτράπηκε και δεν αποτελεί πλέον απειλή».

