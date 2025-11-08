Εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Ρωσίας για έναν χρόνο

«Εξαίρεση παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, η οποία θα έχει ισχύ για έναν χρόνο», ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, το Σάββατο.

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρίνισε η ίδια πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή του Αμερικανού προέδρου με τον Μαγιάρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ενεργειακή εξάρτηση της Ουγγαρίας

Κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξαίρεσης της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενος την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από την περιοχή.

«Το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τη Βουδαπέστη να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες πηγές», είπε σε δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι η Ουγγαρία «δεν θα πρέπει να υπόκειται σε δευτερογενείς κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

