Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στοχοποιώντας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook περί τις 02:00 (ώρα Ελλάδας).

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», εξήγησε η κ. Χρίντσουκ.

Πηγή: skai.gr

