Ευρείας κλίμακας Ρωσική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας

Για νέα μαζική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών έκανε λόγο η υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας πως σε κάποιες περιοχές εφαρμόζονται διακοπές ρεύματος

Ουκρανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στοχοποιώντας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook περί τις 02:00 (ώρα Ελλάδας).

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», εξήγησε η κ. Χρίντσουκ.

