Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι κανένας Αμερικανός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στην προσεχή σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική εντός του μήνα, όπου ως τώρα αναμενόταν ότι οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύονταν από τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς.

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», χώρα που κατηγορεί - χωρίς καμιά απόδειξη - ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος και πρόσθεσε: «Ουδείς αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συμμετάσχει όσο συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Οι Αφρικάνερ (άνθρωποι που κατάγονται από ολλανδούς εποίκους και επίσης από γάλλους και γερμανούς μετανάστες) σκοτώνονται και σφαγιάζονται κι η γη και τα αγροκτήματά τους κατάσχονται παράνομα», τόνισε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη δηλώσει επανειλημμένα πως προσωπικά δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να πάει στη Νότια Αφρική, επικαλούμενος τις διαφωνίες του με την πολιτική της κυβέρνησης του ομολόγου του Σίριλ Ραμαφόσα όσον αφορά τη γαιοκτησία, καθώς και έναντι του Ισραήλ.

Τον Μάιο, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε εξακοντίσει την - ατεκμηρίωτη - κατηγορία πως διαπράττεται «γενοκτονία» σε βάρος των λευκών γαιοκτημόνων στη Νότια Αφρική.

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση και ειδικοί αντικρούουν τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης περί υποτιθέμενης «γενοκτονίας των λευκών», που χαρακτηρίζουν «θεωρία συνομωσίας» θάλλουσα «σε ακροδεξιούς κύκλους».

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν μια πρώτη ομάδα λευκών Νοτιοαφρικανών στους οποίους έδωσε άσυλο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ πάγωσε τη βοήθεια στη Νότια Αφρική. Και τον Μάρτιο, η κυβέρνησή του έδιωξε από την Ουάσιγκτον τον πρεσβευτή της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, κατέληξε λέγοντας ότι «ανυπομονεί να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της G20 του 2026, στο Μαϊάμι της Φλόριντα!».

Στο διεθνές φόρουμ G20 συμμετέχουν οι 20 μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του πλανήτη, ενώ φέτος η αφρικανική χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας,

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του νωρίτερα αυτό τον μήνα είχε υποστηρίξει ότι η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι μέλος της Ομάδας των Είκοσι (G20).

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, ενημερώνοντας ωστόσο ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, κάτι το οποίο αναίρεσε με τη σημερινή του ανάρτηση.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ενήμερη σχετικά επιβεβαίωσε πως ο κ. Βανς πλέον δεν αναμένεται να ταξιδέψει στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο αυτή.

