Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας της Ισραηλινής πρέσβειρας στο Μεξικό, Αϊνάτ Κραντς Νάιγκερ, στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχέδιο παρέμενε ενεργό ως και το πρώτο εξάμηνο του 2024, αλλά τελικά «αποτράπηκε και δεν αποτελεί πλέον απειλή».

«Πρόκειται για το πιο πρόσφατο παράδειγμα στη μακρά ιστορία των φονικών επιχειρήσεων του Ιράν εναντίον διπλωματών, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και οποιουδήποτε διαφωνεί μαζί το, κάτι που θα έπρεπε να ανησυχεί βαθιά κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Ιράν ότι σχεδιάζει ή υποστηρίζει βίαιες επιθέσεις εναντίον αντιπάλων του στο εξωτερικό.

Υπηρεσίες ασφαλείας στη Βρετανία και τη Σουηδία είχαν προειδοποιήσει πέρυσι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα–πληρεξουσίους για να εκτελεί τέτοιες επιθέσεις, ενώ το Λονδίνο είχε ανακοινώσει πως έχει αποτρέψει 20 ιρανικά σχέδια από το 2022.

Δώδεκα χώρες έχουν καταδικάσει την έξαρση δολοφονιών, απαγωγών και εκφοβιστικών ενεργειών που αποδίδονται στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI5, Κεν Μακάλαμ, είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι το Ιράν προσπαθεί «απεγνωσμένα να φιμώσει τους επικριτές του σε όλο τον κόσμο», αναφέροντας πως η Αυστραλία είχε αποκαλύψει ιρανική ανάμειξη σε αντισημιτικά σχέδια, ενώ η Ολλανδία είχε αποτρέψει απόπειρα δολοφονίας.

Το Ισραήλ αποτελεί διαχρονικά στόχο της Τεχεράνης, ακόμη περισσότερο μετά την αεροπορική εκστρατεία Ισραήλ-ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, που όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση.



